Число зараженных коронавирусом в мире превысило 19,8 миллиона человек

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 483 тысячи 647. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 19 миллионов 861 тысяча 683 человека. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 44 тысячи 864), Бразилии (3 миллиона 35 тысяч 422), Индии (2 миллиона 215 тысяч 74), России (885 тысяч 718), Южной Африке (559 тысяч 859), Мексике (480 тысяч 278), Перу (478 тысяч 24), Колумбии (387 тысяч 481) и Чили (373 тысячи 56).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 12,1 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 622 тысячи 481 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 730 тысяч 89. За последние двое суток показатель вырос на 8 тысяч 765 человек. В том числе в США скончались 162 тысячи 938 человек, Бразилии — 101 тысяча 49, Мексике — 52 тысячи 298, Великобритании — 46 тысяч 659 и Индии — 44 тысячи 386.

В Кыргызстане зарегистрировали 40 тысяч 177 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 99 тысяч 442, Узбекистане — 30 тысяч 609, Таджикистане — 7 тысяч 745.