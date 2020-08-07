Дело Курсана Асанова. Жениш Разаков рассказал о поездке в Таджикистан

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания потерпевший экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков рассказал, что во время поездки в Таджикистан был задержан его коллега из Узбекистана.

«Я ездил в Таджикистан с сотрудником милиции РУз. Это указано в моей объяснительной. Его задержали, мы были вынуждены интересоваться причинами», — сказал Жениш Разаков.

На вопрос адвоката о том, было ли связано задержание со служебными делами, потерпевший ответил отрицательно.

«Мы могли бы уехать, но это больше вопрос морали. Коллегу из РУз проверили, а затем отпустили. После я встречался с начальником уголовного розыска Согдийской области. Какими были текущие вопросы, я уже не помню», — рассказал Жениш Разаков.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.