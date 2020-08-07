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Общество

В городе Ош начали благоустройство набережной реки Ак-Бууры

В Оше начались масштабные строительные работы по благоустройству берегов реки Ак-Бууры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, запланировано укрепить, благоустроить и озеленить оба берега. Предварительно на участке демонтировали незаконные постройки.

Мэр Оша Таалайбек Сарыбашов отметил, что для создания благоприятных условий для жителей города был разработан крупный проект, и добавил, что работы по наведению порядка в городе продолжатся.

«Всем следует с уважением относиться к реке, протекающей через центр города, а не использовать ее как место для отдыха по своему усмотрению. Наша цель — украсить берег реки и создать благоприятные условия для всех горожан. Первая задача — укрепить берега реки для соблюдения норм безопасности. Выражаю уверенность, что Ак-Буура станет местом восхищения. Отдельную благодарность выражаю главе государства за поддержку данного проекта», — сказал мэр.

Проект по благоустройству берегов реки Ак-Бууры состоит из двух этапов. На первом ремонтные работы будут проводиться от улицы Вахапова до улицы Нурматова, а на втором — от улицы Нурматова до улицы Навои.

Проект предусматривает укрепление берегов реки, строительство детских площадок, зон отдыха, пешеходных и велосипедных дорожек, установку современных систем освещения, скамеек для отдыха, строительство мостов, работу по санитарной очистке. Вдоль пешеходных дорожек будут установлены урны для мусора, построены стоянки для велосипедов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161936/
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