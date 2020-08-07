Депутат Жогорку Кенеша усомнился в данных Минздрава по коронавирусу

По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки в Бишкеке впервые за длительное время не зафиксировали смертельных исходов от COVID-19 и внебольничной пневмонии.
Однако, депутат Мирлан Жеенчороев в Twitter назвал статистику ложной. «С утра был в городском морге, умерла мама друга от пневмонии. Кроме этого, ночью в больнице и в морге они были свидетелями, что от пневмонии умерло еще несколько человек», — написал он.
В пресс-службе Минздрава 24.kg объяснили, что на брифинге озвучивают статистику за предыдущие сутки с 20.00 до 20.00.
«В 20.00 учет данных закрывают, их обрабатывают и утром озвучивают. Если смертельный случай произошел после этого времени, он войдет в статистику следующего дня», — отметили в Минздраве.