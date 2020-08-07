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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Жениш Разаков просит наказать Курсана Асанова по всей строгости закона

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания потерпевший экс-вице-премьер-министр Жениш Разаков рассказал, что подсудимые — Курсан Асанов и Турсунбек Бейшенбеков — обвинили его в особо тяжком преступлении. Тем самым, с его слов, они ущемили его конституционные права.

«С Курсаном Асановым у меня всегда были хорошие рабочие отношения. Я не знал, что обвинения в том, что я являюсь шпионом, распространил он. Это выявило следствие. Я прошу наказать обвиняемых по всей строгости закона», — сказал Жениш Разаков.

Экс-вице-премьер добавил, что к другому обвиняемому, Дамирбеку Пайзылда уулу, у него нет никаких претензий.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019 года за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением. 27 августа экс-замминистра задержали. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161917/
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