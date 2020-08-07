Еще 1 тысяча 356 кыргызстанцев вернулись из Оренбурга на автобусах

В Кыргызстан из России вернулась вторая колонна автобусов с кыргызстанцами. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

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Уточняется, что 23 автобуса привезли 1 тысячу 356 соотечественников из Оренбурга и Соль-Илецка, а также Бузулукского района.

Всего оттуда вернулись 2 тысячи 456 кыргызстанцев.

«Министерство иностранных дел вновь напоминает, что въезд иностранных граждан в Казахстан в связи с ситуацией, связанной с распространением COVID-19, ограничен. Убедительно призываем кыргызстанцев, находящихся на территории России, не следовать в сторону российско- казахстанской госграницы до ее открытия», — проинформировали в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что для недопущения очередного скопления соотечественников на пограничных пунктах российско-казахстанской госграницы существенно увеличили количество чартерных рейсов из России в Кыргызстан, вылетающих из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.