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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке 29 августа пройдет акция по погибшим от коронавируса и пневмонии

В Бишкеке 29 августа пройдет масштабная акция по погибшим от коронавируса и пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Муниципалитет призывает горожан в 21.30 выключить свет в своих домах, открыть окна и зажечь свечи.

«На несколько минут отключат и уличное освещение по линии квадрата проспекта Чуй (от улицы Бейшеналиевой до 7 Апреля), проспекта Чингиза Айтматова, улицы Байтика Баатыра, Ахунбаева, Киевской (от Бейшеналиевой до Ибраимова). Мэрия Бишкека скорбит о каждом человеке, приносит искренние соболезнования всем близким и родным погибших от COVID-19», — подчеркнули в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161845/
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