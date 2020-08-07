В Бишкеке 29 августа пройдет акция по погибшим от коронавируса и пневмонии

В Бишкеке 29 августа пройдет масштабная акция по погибшим от коронавируса и пневмонии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Муниципалитет призывает горожан в 21.30 выключить свет в своих домах, открыть окна и зажечь свечи.

«На несколько минут отключат и уличное освещение по линии квадрата проспекта Чуй (от улицы Бейшеналиевой до 7 Апреля), проспекта Чингиза Айтматова, улицы Байтика Баатыра, Ахунбаева, Киевской (от Бейшеналиевой до Ибраимова). Мэрия Бишкека скорбит о каждом человеке, приносит искренние соболезнования всем близким и родным погибших от COVID-19», — подчеркнули в ведомстве.