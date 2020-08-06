1 тысяча 100 кыргызстанцев вернулись из Оренбурга на автобусах

В Кыргызстан из Оренбургской области на автобусах вернулись 1 тысяча 100 кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

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По ее данным, они приехали на 20 автобусах через территорию Казахстана.

«Вторая партия колонны из 23 автобусов с 1 тысячей 356 кыргызстанцами сейчас следует в сторону казахстанско-кыргызской границы в сопровождении служб дорожной полиции Казахстана», — проинформировали в ведомстве.

МИД убедительно призывает граждан Кыргызстана, находящихся в России, не следовать в сторону российско-казахстанской государственной границы до ее открытия.

В МИД подчеркнули, что для недопущения очередного скопления соотечественников на пограничных пунктах российско-казахстанской госграницы существенно увеличили количество чартерных рейсов из России в Кыргызстан, вылетающих из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.