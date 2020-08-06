19:14
USD 76.90
EUR 91.06
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Цифра дня. 430 миллионов сомов дополнительно выделили на компенсации медикам

В Кыргызстане из республиканского бюджета дополнительно выделили 430 миллионов сомов для выплат компенсаций работникам организаций здравоохранения и привлекаемым лицам, работающим в очаговых территориях, за июль 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Читайте по теме
Медиков поделили на четыре категории и увеличили им надбавки. Насколько и кому

По ее данным, решение приняли для стимулирования медработников, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения возбудителями инфекционных болезней в очагах эпидемий и на приравненных к ним территориях.

Министерству финансов поручили выделить Минздраву — 30 миллионов сомов, Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) — 400 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161798/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Медики, помогавшие бороться с COVID-19, получили медали от «Кыргызалтына»
1 тысяча 100 кыргызстанцев вернулись из Оренбурга на автобусах
На закупку СИЗ для медиков планируют выделить еще 250 миллионов сомов
Кубатбек Боронов раскритиковал руководство Минздрава
В ВОЗ рассказали, когда можно будет открыть школы
Не стоит политизировать. В Ошской милиции прокомментировали просьбу о помощи
Выборы-2020. Прямого запрета на ограничение делегатов съезда в законе нет
Выборы-2020. Правительство будет помогать в проведении избирательной кампании
Две недели на курс. Как обучают врачей других специальностей лечению COVID-19
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в&nbsp;школе хотите&nbsp;вы? (голосование) Онлайн против офлайн. Какой режим обучения в школе хотите вы? (голосование)
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 569 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 38&nbsp;110 В КР выявили 569 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 38 110
COVID-19&nbsp;на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и&nbsp;призывы властей COVID-19 на Иссык-Куле. Кыргызстанцам нипочем риск заражения и призывы властей
Бизнес
Качественные пульсоксиметры с&nbsp;гарантией можно найти в&nbsp;любом O!Store Качественные пульсоксиметры с гарантией можно найти в любом O!Store
MegaCom приглашает абонентов в&nbsp;новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom приглашает абонентов в новые Центры продаж и обслуживания
O!Store вернулись к&nbsp;прежнему графику и&nbsp;дарят скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары! O!Store вернулись к прежнему графику и дарят скидку 30 процентов на аксессуары!
Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района Меценат Мирлан Назарбеков передал реанимобили клиникам Кара-Бууринского района
6 августа, четверг
19:09
В Бишкекском городском кенеше появились новые депутаты В Бишкекском городском кенеше появились новые депутаты
19:01
Цифра дня. 430 миллионов сомов дополнительно выделили на компенсации медикам
18:41
Медики, помогавшие бороться с COVID-19, получили медали от «Кыргызалтына»
18:30
7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:22
1 тысяча 100 кыргызстанцев вернулись из Оренбурга на автобусах