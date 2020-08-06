Цифра дня. 430 миллионов сомов дополнительно выделили на компенсации медикам

В Кыргызстане из республиканского бюджета дополнительно выделили 430 миллионов сомов для выплат компенсаций работникам организаций здравоохранения и привлекаемым лицам, работающим в очаговых территориях, за июль 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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По ее данным, решение приняли для стимулирования медработников, выполняющих работы, связанные с высоким риском заражения возбудителями инфекционных болезней в очагах эпидемий и на приравненных к ним территориях.

Министерству финансов поручили выделить Минздраву — 30 миллионов сомов, Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) — 400 миллионов сомов.