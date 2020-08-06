В Джалал-Абаде началось строительство больницы на 100 коек

В Джалал-Абадской области началось строительство больницы на 100 койко-мест. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области Ырысбек Ызабеков.

По его словам, вопрос финансирования уже решен. «Кроме того, в здании Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии идет капитальный ремонт», — добавил он.

Ырысбек Ызабеков сообщил также, что в связи с прогнозируемой второй волной коронавируса специальная комиссия разработала план мероприятий, состоящий из 39 пунктов.