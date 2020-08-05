В городе Ош продолжают штрафовать водителей общественного транспорта

В Оше оштрафовали 101 водителя общественного транспорта за нарушения санитарных правил. Об этом сообщили в мэрии.
По ее данным, в Оше усилили проверки на соблюдение водителями санитарных правил в салонах транспорта.
«Мы проводим регулярные рейды, проверяем чистоту автобусов, троллейбусов и маршруток. Пока оштрафовали 101 водителя, вынесли многим предупреждения. В каждом салоне должен быть установлен антисептик, а пассажиры находиться в масках. К сожалению, не все это соблюдают. Мы продолжим такие рейды», — проинформировали в муниципалитете.