В городе Ош продолжают штрафовать водителей общественного транспорта

В Оше оштрафовали 101 водителя общественного транспорта за нарушения санитарных правил. Об этом сообщили в мэрии.

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По ее данным, в Оше усилили проверки на соблюдение водителями санитарных правил в салонах транспорта.

«Мы проводим регулярные рейды, проверяем чистоту автобусов, троллейбусов и маршруток. Пока оштрафовали 101 водителя, вынесли многим предупреждения. В каждом салоне должен быть установлен антисептик, а пассажиры находиться в масках. К сожалению, не все это соблюдают. Мы продолжим такие рейды», — проинформировали в муниципалитете.