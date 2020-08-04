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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. Медикам города Ош передали полтонны малинового варенья

Жители Кадамджайского района отправили полтонны малинового варенья медицинским работникам Ошской городской и областной больниц. Об этом 24.kg рассказали местные жители.

Банки с вареньем раздадут врачам, медсестрам и санитаркам, которые работают в красных зонах больниц, обсервациях и стационарах.

штаба помощи в Кадамджае
Фото штаба помощи в Кадамджае

«Мы видим, как тяжело приходится врачам, поэтому жители Кадамджайского района решили сделать варенье из малины. Эта ягода растет в наших огородах. Мы ее собрали и сварили варенье специально для медиков», — рассказал координатор районного штаба помощи Айтмат Азамжан уулу.

Он также рассказал, что следующую партию малинового варенья кадамджайцы отправят в Бишкек — для медработников, которые спасают кыргызстанцев в больницах столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161510/
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