С 1 августа вступили в силу новые правила въезда в Россию

С 1 августа вступили в силу новые правила въезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в посольстве РФ в КР.

По его данным, гражданам России, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в Россию необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.

Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученных в лабораториях «АкваЛаб», их подлинность на территории России подтверждается через интернет.

Кроме того, иностранные граждане, прибывающие для устройства на работу, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 дней.

