19:33
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

С 1 августа вступили в силу новые правила въезда в Россию

С 1 августа вступили в силу новые правила въезда в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в посольстве РФ в КР.

По его данным, гражданам России, прибывающим на территорию страны, до вылета нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг. «В течение трех календарных дней с момента прилета в Россию необходимо пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР и загрузить информацию о результате на портал госуслуг для дальнейшей передачи в Роспотребнадзор», — проинформировали в ведомстве.

Кыргызстанцы, которые выезжают в Россию, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за три дня до прибытия. Принимаются результаты анализов, полученных в лабораториях «АкваЛаб», их подлинность на территории России подтверждается через интернет.

Кроме того, иностранные граждане, прибывающие для устройства на работу, должны по-прежнему выполнять требования по изоляции сроком на 14 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161428/
просмотров: 1655
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 150 сомов в день тратят на трехразовое питание заболевших COVID-19
НПО окажут поддержку пожилым кыргызстанцам в условиях пандемии COVID-19
Коронавирус в Кыргызстане. Состояние больниц Иссык-Куля увидел президент
На кладбищах Бишкека появились спецзоны для погребения умерших от COVID-19
В Бишкеке продлили время работы для транспорта, кафе и торговых центров
После объединения статистики по COVID-19 Минздрав предоставляет не все данные
РФ, Казахстан, Турция и ОАЭ воздержались от возобновления полетов в Кыргызстан
Индивидуальный подход к каждому пациенту отметили российские медики
В Кыргызстан из Китая доставлена еще одна партия кислородных концентраторов
Чечня передала СИЗ Кыргызстану на сумму более 51 миллиона рублей
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к&nbsp;вспышке COVID-19&nbsp;в регионе Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
Они боролись за&nbsp;наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса Они боролись за наши жизни. Медики, которые умерли из-за вспышки коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и&nbsp;оборудованием «Газпром Кыргызстан» обеспечил врачей села Сары-Могол СИЗ и оборудованием
Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по&nbsp;развитию сети Акылбек Жамангулов: MegaCom провел масштабную работу по развитию сети
Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у&nbsp;детей Выбор жаропонижающего препарата при снижении высокой температуры у детей
MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов MegaCom запустил сервис облачного хранилища данных MegaCloud для своих абонентов
3 августа, понедельник
19:28
В больнице Чолпон-Аты устанавливают централизованную систему подачи кислорода В больнице Чолпон-Аты устанавливают централизованную си...
19:14
Об особом контроле строительства и ремонта внутренних дорог напомнил президент
19:01
Цифра дня. 150 сомов в день тратят на трехразовое питание заболевших COVID-19
18:46
НПО окажут поддержку пожилым кыргызстанцам в условиях пандемии COVID-19
18:42
Коронавирус в Кыргызстане. Состояние больниц Иссык-Куля увидел президент