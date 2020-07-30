Авиарейсы из Кыргызстана в Новосибирск: кто и когда может улететь

Посольство России в Кыргызстане распространило график двух авиарейсов из Бишкека и Оша на сегодня и в субботу.

Рейс Бишкек — Новосибирск 30 июля в 21.00.

Для граждан, проживающих в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Тыва, Республике Хакасия.

Рейс Ош — Новосибирск 1 августа в 17.45.

Для граждан, проживающих в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Тыва, Республике Хакасия.

В посольстве напомнили, что вывозными рейсами могут вылететь граждане РФ, проживающие в прилегающих к месту прибытия регионах. Необходима регистрация на портале госуслуг. Если при регистрации в списке нет нужного рейса, значит, она еще не открыта.

Вылететь также могут кыргызстанцы: родители, дети, супруги граждан России; по вызову медучреждений; для подтвержденного ухода за близким больным родственником.