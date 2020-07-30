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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ГКНБ: Кылычбек Султан проходит свидетелем по делу о служебном подлоге

В пресс-центре ГКНБ пояснили, по какому делу был допрошен в качестве свидетеля экс-посол Кыргызстана в Малайзии и Южной Корее Кылычбек Султан.  

Уточняется, что в рамках ранее зарегистрированного досудебного производства проверяются несколько эпизодов, связанных с возможным злоупотреблением Кылычбеком Султаном должностным положением и служебным подлогом в бытность послом в Южной Корее. По данным пресс-центра, он был вызван в следственные органы ГКНБ в качестве свидетеля для дачи пояснений по вышеуказанному делу. Однако в связи с отказом от дачи показаний следственное мероприятие отложено.

Накануне адвокат бывшего дипломатического работника Таалайгуль Токтакунова сообщила 24.kg, что ее подзащитного вызвали в ГКНБ по делу о насильственном захвате власти

Ранее Кылычбек Султан в соцсетях разместил пост, призывая кыргызстанцев выйти на митинг 5 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161146/
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