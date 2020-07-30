Как отмечать Курман айт в условиях COVID-19, чтобы не потерять близких

Завтра в Кыргызстане отметят один из главных праздников исламского мира — Курман айт (Курбан байрам). Он празднуется через 70 дней после завершения священного для мусульман поста Рамазан.

В отличие от другого не менее важного для верующих праздника — Орозо айта, на Курман айт полагается больше веселиться, разумеется, в рамках дозволенного, согласно канонам ислама. Он считается днем радости.

СOVID-19 внес свои коррективы и в религиозную жизнь кыргызстанцев. Как известно, завершение священного месяца Рамазан пришлось отпраздновать в условиях карантина. Затем в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией в республике Духовное управление мусульман КР в начале июля повторно вынесло запрет на пятничные массовые молитвы.

24.kg узнало у священнослужителей ДУМК, какие условия для встречи и проведения Курман айта изменились вследствие остающейся сложной ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции в регионах.

1 Праздник-2020 без айт намаза Праздник-2020 без айт намаза

— Курман айт начинается с праздничного намаза (айт намаза). Обычно молитва проходила на главных площадях страны и в центральных мечетях, где принимали участие священнослужители, духовенство, политики, чиновники, депутаты, местные жители.

Рано утром мужчины уходили на намаз, а женщины дома накрывали праздничный стол с угощениями.

Только после окончания коллективной молитвы разрешается выполнить одно из главных условий праздника — обряд жертвоприношения.

На этот раз айт намаз не состоится. В связи с отменой молитвы, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, разрешается провести только жертвоприношение в 7.30.

2 Откажитесь от визитов в гости Откажитесь от визитов в гости

— В обычное время в день Курман айта мусульмане наряжаются, надевают новые вещи, накрывают стол, дарят друг другу подарки. Мы и сами принимаем гостей или ходим в гости к родным, знакомым, друзьям. То есть в течение трех дней можно веселиться, общаться и, так же как на Орозо айт, просить прощение, если кого-то обидели, помириться, с кем были в ссоре.

Однако в этот раз мусульманам муфтият не рекомендует ходить в гости и не собирать дома людей.

Особенно не стоит рисковать здоровьем родственников преклонного возраста. Они и так сейчас находятся в зоне риска.

Придется ограничиваться телефонным звонком. А гостинцы и подарки в честь праздника можно передать.

3 О жертвоприношении О жертвоприношении

— Одно из главных условий праздника — жертвоприношение. Каждому мусульманину, который имеет состояние, не включающее в себя движимое и недвижимое имущество и предметы быта, равное 87 граммам золота, полагается резать верблюда, верблюдицу, быка, корову, буйвола, буйволицу, барана или козу.

Мусульмане, которые хотят получить милость Аллаха и совершить благие дела, приносят жертву. Считается, что с первой каплей крови жертвы будут отпущены ваши грехи. А в судный день мясо скота будет поставлено на чашу весов с благими делами. Поэтому полагается совершать жертвоприношение с радостью и по возможности хотя бы один раз в жизни.

Тушу скота нужно поделить на три части. Например, одну часть оставляете себе, второй угощаете родных, гостей, а третью делите между соседями и нуждающимися.

Как известно, к выбору животного есть строгие требования. Крупному рогатому скоту, козам должно быть два года, а овцам — год. Если последняя достигла возраста шести месяцев и у нее выпали зубы, она тоже пригодна для жертвоприношения.



Жертвенное животное должно быть здоровым. Допускаются с незначительными дефектами, например, со слабым зрением, маленькими ушами, слегка хромые.



Кстати, чтобы в жертву принести крупный рогатый скот, может объединиться не больше семи человек.

В нынешний период обряд жертвоприношения проводится с минимальным числом присутствующих. Избегайте массовости, не зовите гостей и не ходите сами. Раздайте мясо по возможности бесконтактным способом.

4 Милостыня — одно из лучших деяний человека Милостыня — одно из лучших деяний человека

— Священнослужители отмечают, что милостыня является одним из лучших деяний человека. В этот день по мере своих возможностей каждый мусульманин должен постараться сделать благие дела. Это особенно важно сейчас, когда многие граждане нуждаются если не в материальной, то моральной поддержке.

Можно помочь болеющим людям, медикам, социально уязвимым и нуждающимся.

5 Сколько дней длится праздник?

— Официально Курман айт как красный день календаря длится один день. Однако исламские государства отмечают его три дня.



По данным ДУМК, Курман айт отмечается на 10-й день месяца зуль-хижжа. В хадисах первые десять дней месяца считаются особенными и ценными.

6 Какие еще есть требования к празднику Курман айт?

— К Курман айту надо подготовиться заранее. Если вы намерены сделать жертвоприношение, советуем до начала месяца зуль-хижжа, то есть за десять дней до праздника, побриться и постричься.

А в день Арафа, предпоследний до айта, нужно держать пост. Однодневный пост является платой за грехи в течение года.

Желательно также на девятый день месяца зуль-хижжа начать читать намаз Ташрик. И делать это четыре дня, завершая 13-й день после аср намаза.