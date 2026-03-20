Общество

В городе Ош в 75 мечетях прошел праздничный Айт-намаз

Сегодня мэр Жанарбек Акаев и председатель городского кенеша Болот Баетов приняли участие в Айт-намазе в мечети «Аль-Бухари» и поздравили всех жителей с праздником Орозо айт. Об этом сообщает муниципалитет Оша.

«Глава южной столицы отметил, что этот великий праздник прославляет такие высокие качества, как прощение, милосердие, великодушие и щедрость, а также призывает людей к состраданию, терпению и благотворительности. Он также пожелал, чтобы Орозо айт принес радость и добро в каждую семью, а в нашем городе и стране царили мир и продолжалось развитие», — говорится в сообщении.

В честь начала строительства новой мечети на месте «Аль-Бухари», рассчитанной на 5 тысяч человек, совершено жертвоприношение.
