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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Турции вернулись 323 кыргызстанца, включая транзитных пассажиров

В Бишкек из Турции вернулись 323 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

МИД КР
Фото МИД КР. В Бишкек из Турции вернулись 323 кыргызстанца

По ее данным, граждане прибыли чартерным рейсом авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул.

«Из-за возобновления Турцией международного авиасообщения и отменой ограничений на въезд иностранных граждан стало возможным путем транзитной пересадки возвращение данным рейсом в Кыргызстан наших граждан из США, Канады, Эфиопии, Франции, Германии, Испании, Италии, Северного Кипра, Венгрии, Словакии, Грузии, Республики Корея, Украины, Чехии, Болгарии, Марокко, Великобритании, Бельгии, Норвегии, Польши, Швеции», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161064/
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