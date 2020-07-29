В Бишкек из Турции вернулись 323 кыргызстанца, включая транзитных пассажиров

В Бишкек из Турции вернулись 323 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР.

Фото МИД КР. В Бишкек из Турции вернулись 323 кыргызстанца

По ее данным, граждане прибыли чартерным рейсом авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул — Бишкек — Стамбул.

«Из-за возобновления Турцией международного авиасообщения и отменой ограничений на въезд иностранных граждан стало возможным путем транзитной пересадки возвращение данным рейсом в Кыргызстан наших граждан из США, Канады, Эфиопии, Франции, Германии, Испании, Италии, Северного Кипра, Венгрии, Словакии, Грузии, Республики Корея, Украины, Чехии, Болгарии, Марокко, Великобритании, Бельгии, Норвегии, Польши, Швеции», — проинформировали в ведомстве.