Первый детский хоспис направил открытое обращение правительству Кыргызстана. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Facebook.
В письме говорится, что сегодня система здравоохранения находится на грани коллапса, существует острая потребность в медицинских учреждениях, оснащенных необходимыми оборудованием, лекарствами, средствами защиты.
«Врачи столкнулись с тем, что несвоевременно получали надбавки, даже неизвестно, получили ли компенсации заразившиеся доктора. С такой же ситуацией столкнулись милиционеры, другие госслужащие были вынуждены работать удаленно, что также отразилось на их заработной плате», — подчеркивают в хосписе.
В хосписе отмечают: развитие событий и всплеск заболеваемости, особенно среди врачей, а также отсутствие прозрачности расходования указанных средств указывают на то, что деньги используются неэффективно — медики продолжают нуждаться в СИЗ, стационары начали открывать только после того, как мест в больницах не осталось, не хватает лекарств.
«К сожалению, за время кризиса мы стали очевидцами того, как власти не просто не создали условий для граждан, вынужденных мобилизоваться в волонтерские движения, но и чинили препятствия, в частности в реализации платформы «Тирек».
Каждый день мы видим, как люди самостоятельно ищут препараты, кислородные концентраторы, привозят их из-за рубежа, просят о помощи в поисках мест в клиниках. По всей стране организовываются добровольцы, помогающие в спасении людей, обеспечивающие врачей и больницы жизненно важными ресурсами — масками, перчатками, кислородом и даже горячим питанием. Вместо новостей мы видим некрологи и чаще стали говорить слова соболезнования», — говорится в обращении.
Ошибочные действия властей запустили эффект домино и привели к краху и без того малоэффективной системы здравоохранения.Первый детский хоспис
Данное учреждение призывает государство постоянно информировать общественность об обеспеченности системы здравоохранения необходимыми материальными ресурсами и сформированной потребности для постоянного пополнения запасов; обеспечить врачей и больницы всем необходимым; опубликовать детальный отчет о выделенных и потраченных средствах на борьбу с пандемией; предоставить доступ к социальной и медпомощи для самых уязвимых и маргинализованных слоев населения.