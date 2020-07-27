28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 27, 28;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Татыбубу, Саранжы Бокой, Ашар, Араба, Уркор, Толстого);

9.30-14.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, Саадаева, Профессора Зимы, Боталиева, Щербакова, Кокчетавская);

9.30-19.30 — отрезки улиц Жумабека, Фрунзе, Гоголя, Баетова, переулок Семашко;

9.30-18.00 — отрезки улиц Салиева, Целиноградской, Жибек Жолу, Чокморова, Тимирязева, Уметалиева, Бокомбаева, Калыка Акиева, Нарвской, Каракумской;

9.30-19.00 — район «Верхний Токол» (улицы Армейская, Литовская);

9.30-17.30 — жилмассивы «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделу, Ай-Кол), «Кубаныч» (улицы Алтын Бешик, Долон, Козубаглан);

14.00-18.00 — жилмассив «Жениш»;

14.00-17.00 — улицы Патриса Лумумбы, 70, Тыныстанова, 38. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭC

9.00-17.00 — села Горная Маевка (улица Кыргызская), Достук (3-5-я линии), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Логвиненко, переулок Советский), Лебединовка (улицы Северная, Калинина), Степное (улицы Ташкентская, Дорожная, Гамзатова, Лермонтова), Карла Маркса (улицы Куйбышева, 22-го Партсъезд, Калинина, Фабричная, Октябрьская, МТФ);

Сокулукский РЭC

8.30-17.00 — город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Ново-Ала-Арчинская, Победы, Некрасова, переулок Железнодорожный), Первомайское (улицы Калинина, Ленина, Береговая, Спортивная, Тимирязева, Чмыря, Комсомольская);

Жайылский РЭC

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улица Молодежная), села Алексеевка (улицы Калинина, Гречо, Новостройка, Фрунзе, Первомайская, Жукова, Суворова, Панфилова, Центральная, Лермонтова, Чапаева, Буденного, Ватутина, Космонавтов, Гагарина, Луговая, Школьная, Мира, Молодежная, 8 Марта, переулок Буденного), Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Степная, Мелиорация, Советская), Кара-Суу (улицы Жылдыз, Мураке, Кара-Балтинская, кошара), Степное (ферма);

Московский РЭC

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Железнодорожная, Дружбы), Александровка (улица Гагарина), Крупской (улицы Набережная, Киевская), Ак-Суу (улица Заречная);

Панфиловский РЭC

9.00-17.00 — село Панфиловское (улицы Центральная, Первомайская, Жапаркулова, Южная, Октябрьская);

Кантский РЭC

9.00-17.00 — села Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Садовая), Новопокровка (улицы Кирпичная, 1-21, Ленина, Садовая, 2-24, Строительная, 3-35, Мичурина, 6, Логвиненко, Мира, Крупская, Белинского);

Чуйский РЭC