Смерть Азимжана Аскарова в тюрьме. Версия ГСИН, в которую верится с трудом

«Осужденный Азимжан Аскаров в учреждении № 19 села Джаны-Джер ранее обращался в медицинскую часть с жалобами на общую слабость и повышенную температуру. После осмотра медицинскими работниками ему несколько раз было рекомендовано стационарное лечение в условиях лечебно-исправительного учреждения № 47 Бишкека, от которого правозащитник категорически отказывался. О чем были составлены соответствующие акты и занесены в медицинскую книжку», — говорится в пресс-релизе ГСИН.
В ведомстве уверяют, что, несмотря на отказ осужденного от лечения в стационаре, 24 июля он был переведен в учреждение № 47 для обследования и дальнейшего лечения.
«При поступлении в лечебно-исправительное учреждение № 47 с предварительным диагнозом «внебольничная правосторонняя пневмония» Азимжан Аскаров был подключен к кислородному концентратору, уровень сатурации составлял 80-83. После чего больной сопротивлялся и самостоятельно срывал маску от кислородного концентратора. Осужденный находился под наблюдением дежурного врача. Утром в 9.30 25 июля больной повторно отключил кислородный концентратор, и в 10.30 была констатирована биологическая смерть» — такова версия пресс-службы ГСИН.
Тело Азимжана Аскарова направлено в Бюро судебно-медицинской экспертизы столицы, где после вскрытия будет установлена причина смерти.
Адвокат Валерьян Вахитов и правозащитники организации «Бир дуйно» неоднократно заявляли, что правозащитник тяжело болен и нуждается в лечении в условиях стационара. Однако ГСИН не реагировала на эти просьбы.
Сегодня утром стало известно о смерти осужденного.
13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов освободить правозащитника и прекратить в отношении него уголовное преследование.
Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году. В 2016-м Комитет ООН по правам человека признал правозащитника жертвой пыток, все судебные решения по его уголовному делу — неправосудными и рекомендовал отпустить его. Однако Кыргызстан этим рекомендациям не последовал.