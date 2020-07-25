Смерть Азимжана Аскарова в тюрьме. Версия ГСИН, в которую верится с трудом

«При поступлении в лечебно-исправительное учреждение № 47 с предварительным диагнозом «внебольничная правосторонняя пневмония» Азимжан Аскаров был подключен к кислородному концентратору, уровень сатурации составлял 80-83. После чего больной сопротивлялся и самостоятельно срывал маску от кислородного концентратора. Осужденный находился под наблюдением дежурного врача. Утром в 9.30 25 июля больной повторно отключил кислородный концентратор, и в 10.30 была констатирована биологическая смерть» — такова версия пресс-службы ГСИН.

Тело Азимжана Аскарова направлено в Бюро судебно-медицинской экспертизы столицы, где после вскрытия будет установлена причина смерти.

Адвокат Валерьян Вахитов и правозащитники организации «Бир дуйно» неоднократно заявляли, что правозащитник тяжело болен и нуждается в лечении в условиях стационара. Однако ГСИН не реагировала на эти просьбы.

Сегодня утром стало известно о смерти осужденного.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов освободить правозащитника и прекратить в отношении него уголовное преследование.