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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В регионах врачам угрожают за просьбы о помощи. Комментарий чиновников ФОМС

Письмо руководителям организаций здравоохранения Джалал-Абадской области направлено после появления в социальных сетях обращения директора Таш-Кумырской территориальной больницы о нехватке лекарств и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

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«Основными целями письма были привлечение внимания руководителей организаций здравоохранения к необоснованным обращениям, повышение их ответственности за создание надлежащих условий труда медицинским работникам и достоверность передаваемой информации», — заверили в организации.

В частности, Таш-Кумырской территориальной больнице в июле из общей суммы 300 миллионов сомов выделили 473,9 тысячи на приобретение средств индивидуальной защиты. На сегодня медучреждение имеет остаток средств на своем счете в 1 миллион 572,4 тысячи сомов. Кроме того, 24 июля больница получила еще 94,5 тысячи.

«С начала вспышки коронавируса в мире ФОМС проводит ежедневный мониторинг о наличии средств индивидуальной защиты в организациях здравоохранения. Руководители каждой лечебной организации ежедневно передают сведения в фонд об обеспеченности СИЗ. На официальной странице Фонда обязательного медицинского страхования размещаются данные по остаткам СИЗ в разрезе каждой организации здравоохранения, работающей в системе единого плательщика», — проинформировала пресс-служба.

«ФОМС призывает руководителей организаций здравоохранения предоставлять всем достоверную информацию по обеспеченности лекарствами и СИЗ. Это поможет населению, организациям и волонтерам более эффективно направлять помощь тем лечебным учреждениям, обсервациям, которые действительно в них нуждаются», — заключили в ведомстве.

Напомним, что в письме чиновников в регионы подчеркивалось, что «за дальнейшее письменное обращение к спонсорам с требованиями помощи и публикации в социальных сетях, дискредитирующие деятельность правительства (выд. 24.kg), руководители организаций здравоохранения будут нести персональную ответственность». Однако пресс-служба ФОМС по неизвестным причинам не прокомментировала, почему медики на местах из-за недобросовестности своих начальников должны рисковать жизнями и выслушивать угрозы в защиту кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160732/
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