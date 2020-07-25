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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фонд «Сорос — Кыргызстан» вновь передал больницам средства защиты

На этой неделе Фонд «Сорос — Кыргызстан» вновь передал средства индивидуальной защиты и кислородные концентраторы на $44 тысячи.

В инфекционное отделение Кыргызской государственной медицинской академии отправили 1 тысячу 120 комплектов СИЗ для врачей и 10 кислородных концентраторов объемом 10 литров с 2 тысячами канюлей.

«Средства выделены из ресурсов чрезвычайного фонда, созданного Фондом «Сорос — Кыргызстан» для борьбы с эпидемией в республике. Ранее, 15 июля, организация передала 261 комплект СИЗ для врачей госпиталя по лечению пациентов с COVID-19 на $4,5 тысячи», — сообщили в фонде.

Кроме того, «Сорос — Кыргызстан» планирует оказать поддержку областным и региональным больницам через обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями.

Ранее организация уже оказывала помощь медикам страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160720/
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