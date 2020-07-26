В Кыргызстане за последние сутки коронавирус обнаружен еще у 28 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня сообщает республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке заразились пять медиков, в Оше — четыре, в Чуйской области — шесть, в Ошской — шесть, в Джалал-Абадской — два, в Баткенской — три и в Таласской — два.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 19 медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции — 60.