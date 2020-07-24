Убийство Саймаити. Экс-генконсул Эркин Сопоков оштрафован на 300 тысяч сомов

Экс-генконсул в Турции Эркин Сопоков приговорен Первомайским райсудом Бишкека к штрафу в 300 тысяч сомов в доход государства, он был освобожден в зале суда. Информацию подтвердили в канцелярии суда.

Уточняется, что Эркин Сопоков обвинялся по трем эпизодам статьи «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Он дважды отдал в аренду автомобили посольства КР в Турции, оба раза купил их незаконно, а также одна из машин — Range Rover — оказалась в розыске в России. Эркин Сопоков проходит подозреваемым по факту незаконного предоставления китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити автомашины. Саймаити, напомним, был убит в Стамбуле в ноябре прошлого года.

Кроме того, Эркину Сопокову следствие инкриминировало получение от государства денежного содержания и 30-процентной компенсации за пребывание его супруги в Стамбуле с 2017 по 2019 год в размере $21 тысячи. Он незаконно получил $4 тысячи на представительские расходы.

Эркин Сопоков заключил сделку со следствием и признал свою вину в предъявленном обвинении и не намерен обжаловать приговор.

Суд приговорил бывшего дипломатического работника по каждому эпизоду трех статей «Злоупотребление должностным положением» УК КР к штрафу в 260 тысяч сомов. Но путем частичного сложения он приговорен к штрафу в 300 тысяч и освобожден в зале суда.

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Айеркена Саймаити застрелили в кафе в районе Фатих. После смерти бизнесмена выяснилось, что он имел связи и с другими кыргызскими чиновниками и политиками, а с некоторыми даже тесно дружил. В их числе и был Эркин Сопоков.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.