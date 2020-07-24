19:04
USD 76.50
EUR 88.66
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Убийство Саймаити

Убийство Саймаити. Экс-генконсул Эркин Сопоков оштрафован на 300 тысяч сомов

Экс-генконсул в Турции Эркин Сопоков приговорен Первомайским райсудом Бишкека к штрафу в 300 тысяч сомов в доход государства, он был освобожден в зале суда. Информацию подтвердили в канцелярии суда.

Уточняется, что Эркин Сопоков обвинялся по трем эпизодам статьи «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Он дважды отдал в аренду автомобили посольства КР в Турции, оба раза купил их незаконно, а также одна из машин — Range Rover — оказалась в розыске в России. Эркин Сопоков проходит подозреваемым по факту незаконного предоставления китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити автомашины. Саймаити, напомним, был убит в Стамбуле в ноябре прошлого года.

Кроме того, Эркину Сопокову следствие инкриминировало получение от государства денежного содержания и 30-процентной компенсации за пребывание его супруги в Стамбуле с 2017 по 2019 год в размере $21 тысячи. Он незаконно получил $4 тысячи на представительские расходы.

Эркин Сопоков заключил сделку со следствием и признал свою вину в предъявленном обвинении и не намерен обжаловать приговор.

Суд приговорил бывшего дипломатического работника по каждому эпизоду трех статей «Злоупотребление должностным положением» УК КР к штрафу в 260 тысяч сомов. Но путем частичного сложения он приговорен к штрафу в 300 тысяч и освобожден в зале суда.

Читайте по теме
Убийство Саймаити. Следствие не установило, как внедорожник оказался в Турции

Айеркена Саймаити застрелили в кафе в районе Фатих. После смерти бизнесмена выяснилось, что он имел связи и с другими кыргызскими чиновниками и политиками, а с некоторыми даже тесно дружил. В их числе и был Эркин Сопоков.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160660/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Финпол: Деньги в фонд Матраимовых от жены Саймаити поступили в качестве помощи
Убийство Саймаити. Следствие не установило, как внедорожник оказался в Турции
Убийство Саймаити. Депутатская комиссия подвела итоги работы
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Кыргызстан занял первое место в&nbsp;мире по&nbsp;количеству смертей от&nbsp;COVID-19 Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
24 июля, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставка и турпоход Афиша Бишкека на выходные: выставка и турпоход
18:48
Убийство Саймаити. Экс-генконсул Эркин Сопоков оштрафован на 300 тысяч сомов
18:47
Тяжелобольного Азимжана Аскарова этапировали в больницу колонии № 47
18:35
Митинг в Таласе. Месторождение Джеруй закрыли на карантин
18:24
В город Ош прибыли 18 врачей из России