Больные не хотят ехать в обсерваторы на «Ганси» и в Воронцовке

Больные пневмонией, нуждающиеся в госпитализации, не хотят, чтобы скорая их отвозила в обсерваторы на бывшей американской авиабазе «Ганси» или в селе Воронцовка. Об этом 24.kg сообщил главврач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

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По его словам, пациенты требуют, чтобы их отвезли в Республиканскую клиническую инфекционную больницу или в кыргызско-турецкую клинику.

«Мы объясняем, что туда можно попасть только при наличии положительного ПЦР-анализа на коронавирус. Свое нежелание ехать на «Ганси» или в Воронцовку больные объясняют тем, что это очень далеко», — сказал главврач Центра экстренной медицины.

Он добавил, что, судя по спаду количества обращений и вызовов, ситуация постепенно стабилизируется.

Эпидемиологи прогнозируют, что новый всплеск заболеваемости можно ожидать в середине августа. Искендер Шаяхметов

«Начнут болеть волонтеры, которые не были обеспечены полным комплектом средств индивидуальной защиты, и родственники заболевших, особенно тех, кто перенес пневмонию в легкой и средней форме», — заметил он.

Главврач станции скорой помощи подчеркнул, что постепенно выздоравливают и возвращаются к работе и медики службы 103. На сегодня на больничном около 80 человек.