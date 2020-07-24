В город Ош прибыли 18 врачей из России

В Оше встретили 18 врачей из России, которые прибыли на помощь кыргызским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.
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По ее данным, российских медиков встретили вице-мэр Оша Эмилбек Шадыханов, первый заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области Байыш Юсупов, а также представители муниципалитета Джалал-Абада.
В числе прибывших специалистов реаниматологи, анестезиологи, вирусологи, хирурги, терапевты и ЛОР-врачи.
Российские доктора помогут медицинским учреждениям города в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.