В город Ош прибыли 18 врачей из России

В Оше встретили 18 врачей из России, которые прибыли на помощь кыргызским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

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По ее данным, российских медиков встретили вице-мэр Оша Эмилбек Шадыханов, первый заместитель полномочного представителя правительства в Ошской области Байыш Юсупов, а также представители муниципалитета Джалал-Абада.

В числе прибывших специалистов реаниматологи, анестезиологи, вирусологи, хирурги, терапевты и ЛОР-врачи.

Российские доктора помогут медицинским учреждениям города в борьбе с коронавирусом и внебольничной пневмонией.