Европейский союз запустил программу по борьбе с COVID-19 в Центральной Азии

Европейский союз запустил программу «COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис» (CACCR) с бюджетом 3 миллиона евро. Об этом сообщили в представительстве ЕС в КР.

Отмечается, что программа направлена на обеспечение потребностей систем здравоохранения стран Центральной Азии в борьбе с пандемией. В рамках нее будет оказана поддержка в смягчении последствий вспышки COVID-19 в регионе. Программа также направлена на повышение устойчивости систем здравоохранения государств ЦА через повышение их квалификации и потенциала реагирования на аналогичные угрозы здоровью населения.

В Кыргызстане, помимо прочих мероприятий, будут усилены возможности тестирования и лабораторной диагностики, поставлены качественные СИЗ для медработников, изучены пробелы в профилактике, подготовке и реагировании на пандемию.

Планируется провести анализ нехватки персонала и прочих барьеров, влияющих на эффективное реагирование республики на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.

«Программа CACCR рассчитана на три последовательных этапа. На первой стадии в рамках существующих национальных планов готовности и реагирования на COVID-19 будут удовлетворены самые срочные запросы и потребности. На втором этапе, когда пик пандемии будет пройден, основное внимание будет уделено восстановлению и подготовке к возможной второй волне COVID-19. На завершающей стадии с позиции долгосрочной перспективы будет осуществлен ряд мероприятий в целях создания и поддержания устойчивых, эффективных и прочных систем здравоохранения», — подчеркнули в Евросоюзе.

CACCR — двухлетняя региональная программа для стран Центральной Азии, запущенная в июле 2020 года. Она осуществляется в рамках «пакета солидарной помощи» с бюджетом 124 миллиона евро, подготовленной Европейским союзом для региона как часть программы глобального ответа на COVID-19 Team Europe.