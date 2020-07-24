В Бишкек из Эмиратов вернулись еще 142 кыргызстанца

В Бишкек из Объединенных Арабских Эмиратов вернулись еще 142 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.



По ее данным, сегодня в Кыргызстан прибыл очередной вывозной рейс авиакомпании Fly Dubai по маршруту Дубай — Бишкек. «Рейсом также вернулись соотечественники из США, Иордании, Сингапура, Саудовской Аравии, Германии, Республики Корея, Камбоджи, Пакистана, Бахрейна, с Мальдив, которые сделали транзитную пересадку в аэропорту Дубая», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что следующие вывозные рейсы из Дубая запланированы на 31 июля. В КР могут вернуться соотечественники из стран, возобновивших регулярное сообщение с ОАЭ.