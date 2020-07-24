17:19
USD 76.50
EUR 88.66
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Эмиратов вернулись еще 142 кыргызстанца

В Бишкек из Объединенных Арабских Эмиратов вернулись еще 142 кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, сегодня в Кыргызстан прибыл очередной вывозной рейс авиакомпании Fly Dubai по маршруту Дубай — Бишкек. «Рейсом также вернулись соотечественники из США, Иордании, Сингапура, Саудовской Аравии, Германии, Республики Корея, Камбоджи, Пакистана, Бахрейна, с Мальдив, которые сделали транзитную пересадку в аэропорту Дубая», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что следующие вывозные рейсы из Дубая запланированы на 31 июля. В КР могут вернуться соотечественники из стран, возобновивших регулярное сообщение с ОАЭ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160624/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 225 кыргызстанцев
Видео дня. Около 200 человек приехали за лекарствами в аэропорт «Манас»
В Бишкек из Москвы вернулись 426 граждан Кыргызстана, в том числе 45 медиков
В Ош из Екатеринбурга вернулись 243 кыргызстанца
В Бишкек из Беларуси вернулись 182 кыргызстанца
В Кыргызстан из-за пандемии вернулись больше 20 тысяч граждан
В Бишкек из Екатеринбурга привезли 218 кыргызстанцев
В Кыргызстан из Соль-Илецка на автобусах привезли 963 человека
В Кыргызстан вернулся 191 гражданин из Объединенных Арабских Эмиратов
«Спасибо вам, братья кыргызы!» Поэт посвятил стихотворение мигрантам
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Кыргызстан занял первое место в&nbsp;мире по&nbsp;количеству смертей от&nbsp;COVID-19 Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
24 июля, пятница
17:11
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились...
17:07
В Бишкек из Эмиратов вернулись еще 142 кыргызстанца
16:52
Кубатбек Боронов: Все новые случаи пневмонии должны быть изучены
16:46
Президент встретился с российскими медиками
16:44
Телефон умершей в обсервации «Семетей» женщины нашли на городской свалке