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Общество

В Чолпон-Ате начался капитальный ремонт здания инфекционного отделения

В Чолпон-Ате начался капитальный ремонт здания инфекционного отделения местной территориальной больницы.

Огромная площадь пришла в полное запустение и имеет весьма плачевный вид. Строители пообещали восстановить лечебницу в ближайшие полтора месяца.

24.kg
Фото 24.kg. Здание инфекционного отделения территориальной больницы в Чолпон-Ате

Здание более десяти лет находится в аварийном состоянии. Построено в середине 80-х годов и отвечало всем требованиям тех лет. Сегодня здесь разбитые окна, заколоченные фанерными щитами двери. Палаты для пациентов не выдерживают никакой критики.

Сейчас ведется подготовительная работа. Сотрудники МЧС устанавливают временные палатки. Две из них уже стоят на пустыре рядом. В них должны заселиться первые рабочие и строители.

«В настоящее время работает только одно крыло. На протяжении нескольких лет мы поднимали вопрос о полном капитальном ремонте здания. В этом году деньги на реконструкцию выделили, но в условиях пандемии строительство было приостановлено на неопределенный срок. Правительство нашло средства», — рассказал 24.kg глава Иссык-Кульского района Данир Иманалиев.

По его словам, на реконструкцию здания из бюджета выделено 16 миллионов сомов. В отделении сегодня проходят лечение 15 больных.

После завершения всех работ количество мест увеличится до ста.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160498/
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