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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. ЦИК просит электронные СМИ предоставлять партиям больше времени

На выборах в Жогорку Кенеш агитация будет переведена в формат онлайн. Кампания стартует 4 сентября.

Как сообщил 24.kg заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, к тем СМИ, которые будут аккредитованы и получат право на размещение агитационных материалов, избирательная комиссия обратится отдельно с просьбой предоставить больше чем обычно времени для дебатов и выступлений кандидатам и лидерам партий, поскольку проводить встречи с избирателями на стадионах теперь запрещено.

СМИ для аккредитации в ЦИК должны подать документы до 23 июля. 

«Что касается концертов и спортивных мероприятий  они запрещены законом, а не потому что в стране сложная эпидемиологическая ситуация»,  уточнил замглавы ЦИК. 

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. Принять в них участие намерены 43 политические партии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160102/
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