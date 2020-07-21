Выборы-2020. ЦИК просит электронные СМИ предоставлять партиям больше времени

На выборах в Жогорку Кенеш агитация будет переведена в формат онлайн. Кампания стартует 4 сентября.

Как сообщил 24.kg заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, к тем СМИ, которые будут аккредитованы и получат право на размещение агитационных материалов, избирательная комиссия обратится отдельно с просьбой предоставить больше чем обычно времени для дебатов и выступлений кандидатам и лидерам партий, поскольку проводить встречи с избирателями на стадионах теперь запрещено.

СМИ для аккредитации в ЦИК должны подать документы до 23 июля.

«Что касается концертов и спортивных мероприятий — они запрещены законом, а не потому что в стране сложная эпидемиологическая ситуация», — уточнил замглавы ЦИК.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. Принять в них участие намерены 43 политические партии.