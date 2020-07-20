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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия Бишкека просит бизнес чаще напоминать о необходимости носить маски

Мэрия Бишкека обратилась с просьбой к предпринимателям, организациям, рекламодателям включать в рекламу и маркетинг продукции или услуг правило обязательного ношения масок и соблюдения дистанции.

«Ситуативный маркетинг поможет увеличить охват целевой аудитории и спрос на продукт или услуги. Будьте одними из первых, кто встал на защиту людей. Давайте поможем друг другу в это непростое время», — обратились в мэрии.

В муниципалитете привели в пример баннер, который создали Аида Сулова, Эмиль Тилеков и Гулайым Шигайбаева.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Баннер, который создали Аида Сулова, Эмиль Тилеков и Гулайым Шигайбаева

В муниципалитете добавили, что эпидемиологическая ситуация в городе остается тяжелой, только дисциплина и использование средств индивидуальной защиты могут помочь остановить рост заболевших COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160054/
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