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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Примете ли вы участие в голосовании? Опрос

Президент Кыргызстана четко дал понять, что выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 4 октября, пройдут в срок. По мнению Сооронбая Жээнбекова, кроме социально-экономических целей у нашего государства есть и политические обязательства.

Ранее часть граждан призывала перенести день голосования из-за пандемии коронавируса. Другие призывали провести выборы в срок, но с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и санитарных требований. 

24.kg решило поинтересоваться у читателей, пойдете ли вы на выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва, чтобы исполнить свой гражданский долг или нет? 

Примете ли вы участие в голосовании 4 октября 2020 года?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160044/
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