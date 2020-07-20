Выборы-2020. Примете ли вы участие в голосовании? Опрос

Президент Кыргызстана четко дал понять, что выборы депутатов Жогорку Кенеша, назначенные на 4 октября, пройдут в срок. По мнению Сооронбая Жээнбекова, кроме социально-экономических целей у нашего государства есть и политические обязательства.

Ранее часть граждан призывала перенести день голосования из-за пандемии коронавируса. Другие призывали провести выборы в срок, но с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и санитарных требований.

24.kg решило поинтересоваться у читателей, пойдете ли вы на выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва, чтобы исполнить свой гражданский долг или нет?