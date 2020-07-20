В стационарах Бишкека снизился поток обращающихся за помощью

В дневных и ночных стационарах Бишкека снизился поток обращающихся за помощью, сообщает мэрия.

Отмечается, что стационары продолжают работу в усиленном режиме, но посетителей с каждым днем становится все меньше.

Если неделю назад дневные стационары принимали почти пять тысяч человек в день, то вчера, например, капельницу и консультацию врача получили 3 тысячи 489 человек, 16 человек госпитализировано.

Всего за время работы дневные стационары приняли 57 тысяч 725 человек, из них 38 тысяч 333 получили капельницу, 14 тысяч 103 — консультацию врача, 279 человек госпитализированы.

В ночь на 20 июля три ночных стационара приняли 665 человек, госпитализирован только один человек. Всего за пять ночей медики помогли 3 тысячам 74 горожанам. Умерших за прошедшие сутки в стационарах нет.