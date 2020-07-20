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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Важная новость: на сегодня в больницах Бишкека есть 748 свободных мест

В наличии по Бишкеку есть 748 свободных койко-мест. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, за последние сутки из стационаров выписаны 167 человек, поступило — 127. При этом чиновник признал, что вопросы по госпитализации остаются.

«Сегодня мы можем сказать, что ситуация под контролем. Зафиксировано также небольшое снижение числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией», — сказал Мадамин Каратаев.

Отметим, что всего на сегодня в стране зарегистрировано 27 тысяч 143 случая заражения коронавирусом, выздоровели 13 тысяч 109 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160013/
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