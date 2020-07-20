За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечился 781 человек. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 273 человека, в Чуйской области — 71, Ошской области — 251, Таласской области — 30, Нарынской — 25, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 40, Баткенской — 15, в Оше — 47.

За весь период по стране выздоровели 13 тысяч 109 человек.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, теперь она считается проявлением вируса.