В Кыргызстане за двое суток коронавирус выявлен у 112 медиков

В Министерстве здравоохранения сообщили 24.kg, что на сегодня диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 тысяч 381 медицинского работника.

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Стоит отметить, что штаб последние два дня перестал давать данные о количестве заболевших медиков. Без объяснения причин. В последний раз данные о заболевших медиках ведомство сообщало в субботу, 18 июля. Тогда их число было 2 тысячи 269 человек.

Данные о врачах, заболевших внебольничной пневмонией, в ведомстве не предоставили.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоил в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, и она считается проявлением вируса.