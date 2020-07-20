16:00
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за двое суток коронавирус выявлен у 112 медиков

В Министерстве здравоохранения сообщили 24.kg, что на сегодня диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 тысяч 381 медицинского работника.

Читайте по теме
В Минздраве не смогли ответить о компенсации врачам с внебольничной пневмонией

Стоит отметить, что штаб последние два дня перестал давать данные о количестве заболевших медиков. Без объяснения причин. В последний раз данные о заболевших медиках ведомство сообщало в субботу, 18 июля. Тогда их число было 2 тысячи 269 человек.

Данные о врачах, заболевших внебольничной пневмонией, в ведомстве не предоставили.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоил в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, и она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159992/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенскую область прибыло 30 кислородных концентраторов
Кашкар Джунушалиев призвал сотрудников милиции тщательно заботиться о здоровье
Мэрия Бишкека просит бизнес чаще напоминать о необходимости носить маски
Правозащитники просят не заключать людей под стражу из-за угрозы COVID-19
Волонтерам дали шанс рассказать президенту о реальности борьбы с COVID-19
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В Минздраве не смогли ответить о компенсации врачам с внебольничной пневмонией
В стационарах Каракола медицинскую помощь получили почти 5 тысяч человек
В стационарах Бишкека снизился поток обращающихся за помощью
Каждый пятый смертельный случай от COVID-19 произошел из-за позднего обращения
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
Бизнес
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и&nbsp;волонтерам через Красный Полумесяц ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь Кислород для Джети-Огуза. Территориальная районная больница получила помощь
ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; передало 10&nbsp;кислородных концентраторов Чаткальскому району ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова Коллектив ОАО «Кыргызтелеком» выражает соболезнования семье Мирбека Мурзабекова
20 июля, понедельник
15:56
В Госкомсвязи не поступало решение суда по блокировке сайта Change.org В Госкомсвязи не поступало решение суда по блокировке с...
15:50
ИФЦ передал дезинфекторы больницам и волонтерам через Красный Полумесяц
15:45
В Кыргызстане за двое суток коронавирус выявлен у 112 медиков
15:43
В Баткенскую область прибыло 30 кислородных концентраторов
15:26
В Бишкеке загорелась машина МЧС, приехавшая тушить пожар