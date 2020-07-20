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Сюжет: Новый коронавирус

В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143

В Кыргызстане за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, в Бишкеке выявлено 300 заболевших, в Оше — 77, Чуйской области — 92, Ошской — 55, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 36, Баткенской — 34.

Всего за весь период зарегистрировали 27 тысяч 143 случая.

Напомним, Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — код U07.2, и она считается проявлением вируса.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159988/
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