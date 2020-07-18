В стационарах мэрии Бишкека установили электронную очередь

В стационарах мэрии Бишкека установлена электронная очередь. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, ГП «Инфоком» и Государственная регистрационная служба передали 40 ноутбуков, 30 термопринтеров и разработанную систему электронной очереди. Теперь почти во всех стационарах у входа стоят терминалы.

«Алгоритм похож на применяемый в центрах обслуживания населения (ЦОН). Горожанин получает талон на консультацию врача или инфузионную терапию (капельницы, уколы) и ожидает вызов номера на талоне. У ответственных специалистов есть функция вызова согласно очереди», — отметили в мэрии.

В мэрии напомнили, что дневные стационары работают с 8.00 до 20.00, в остальное время медпомощь оказывается в ночных.