13:44
USD 77.55
EUR 88.54
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

От внебольничной пневмонии скончался глава союза пчеловодов Казим Каракетов

От внебольничной двусторонней пневмонии скончался президент общественного объединения «Кыргызский союз пчеловодов» Казим Каракетов. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что в 2008 году Казим Каракетов основал ОО «Кыргызский союз пчеловодов», тем самым положив начало развитию пчеловодческой отрасли в Кыргызской Республике.

«Благодаря своему труду и профессионализму он за короткий период наладил сотрудничество с пчеловодческими союзами стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, общественное объединение стало официальным членом крупнейшей международной пчеловодческой федерации «Апимондии», с правом голоса на заседании Генеральной Ассамблеи «Апимондии» по вопросам развития мирового пчеловодства», — отметили в союзе.

Казим Каракетов положил начало и усердно развивал бренд «кыргызский мед» на мировом уровне. В 2013 году, тщательно отобрав мед и пчелопродукцию, он выступил на Международном пчеловодческом конкурсе Апимондии в Киеве (Украина), где качество продукции высоко оценили мировые ученые и эксперты. Неоднократно кыргызский мед получал призы на международных конкурсах.

«Казим Каракетов построил крупнейший завод по производству меда и пчелопродукции, лабораторию при заводе, где тщательно осуществлялся контроль качества. При нем экспорт меда и пчелопродукции осуществлялся в 30 стран мира», — добавили в организации.

Казиму Каракетову было 49 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159891/
просмотров: 2831
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке хотят открыть стационар на первом этаже общежития. Соседи против
Жить здесь и сейчас. Как пережить горе от гибели близких из-за коронавируса
В ЦИК объяснили, почему маски закупят только для 2,5 миллиона избирателей
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек
В Кыргызстане за сутки коронавирус выявлен у 70 медиков
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли 73 человека
В КР за сутки выявлено 1 тысяча 264 случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 25 047
В Кыргызстане скончался знаменитый кинооператор Мурат Алиев
Фонд ООН в области народонаселения передал средства индивидуальной защиты
Кыргызстанцы в Германии собирают деньги для борьбы с коронавирусом
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман Коронавирус в Кыргызстане. Что говорит известный патологоанатом Валентина Пахман
В&nbsp;Бишкеке от&nbsp;коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров В Бишкеке от коронавируса скончался врач инфекционной больницы Шайназар Закиров
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались 11&nbsp;человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались 11 человек
Бизнес
Как получить денежный перевод из&nbsp;России без комиссии на&nbsp;карту &laquo;Бакай Банка&raquo;? Как получить денежный перевод из России без комиссии на карту «Бакай Банка»?
&laquo;Бакай Банк&raquo; отменил штрафы за&nbsp;просрочку кредитов как минимум до&nbsp;1&nbsp;сентября «Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
18 июля, суббота
13:28
В Бишкеке хотят открыть стационар на первом этаже общежития. Соседи против В Бишкеке хотят открыть стационар на первом этаже общеж...
13:14
Финпол задержал перекупщика: пытался продать 50 пачек клексана
13:00
Жить здесь и сейчас. Как пережить горе от гибели близких из-за коронавируса
12:50
В ЦИК объяснили, почему маски закупят только для 2,5 миллиона избирателей
12:31
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 14 миллионов человек