От внебольничной пневмонии скончался глава союза пчеловодов Казим Каракетов

От внебольничной двусторонней пневмонии скончался президент общественного объединения «Кыргызский союз пчеловодов» Казим Каракетов. Об этом сообщили в организации.

Отмечается, что в 2008 году Казим Каракетов основал ОО «Кыргызский союз пчеловодов», тем самым положив начало развитию пчеловодческой отрасли в Кыргызской Республике.

«Благодаря своему труду и профессионализму он за короткий период наладил сотрудничество с пчеловодческими союзами стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья, общественное объединение стало официальным членом крупнейшей международной пчеловодческой федерации «Апимондии», с правом голоса на заседании Генеральной Ассамблеи «Апимондии» по вопросам развития мирового пчеловодства», — отметили в союзе.

Казим Каракетов положил начало и усердно развивал бренд «кыргызский мед» на мировом уровне. В 2013 году, тщательно отобрав мед и пчелопродукцию, он выступил на Международном пчеловодческом конкурсе Апимондии в Киеве (Украина), где качество продукции высоко оценили мировые ученые и эксперты. Неоднократно кыргызский мед получал призы на международных конкурсах.

«Казим Каракетов построил крупнейший завод по производству меда и пчелопродукции, лабораторию при заводе, где тщательно осуществлялся контроль качества. При нем экспорт меда и пчелопродукции осуществлялся в 30 стран мира», — добавили в организации.

Казиму Каракетову было 49 лет.