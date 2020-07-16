Отдел загса Токмака уходит на карантин

Отдел записи актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Токмака и Чуйского района будет закрыт. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, отдел не будет работать с 17 июля до стабилизации эпидемиологической ситуации. Такое решение принято из-за увеличения числа больных внебольничной пневмонией в Токмаке.

Кроме того, главный врач Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Токмака выдал соответствующее предписание.