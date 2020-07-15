16 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — жилмассив «Оскон-Ордо», села Виноградное, Полевое, Привойное, Кок-Жар (улица Арпачиева), Степное (улицы Артезианская, Степная, Новостройка), Лебединовка (проспект Победы), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чон-Жар, Малая Шалта, Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Степная, Крупской, Школьная, Гагарина, Лавровых, Ключевая, Пригородная, Заводская, Колхозная, Мира, Восточная, Фрунзе, Садовая, Свердлова, Репина), Манас (улицы Пионерская, Зеленая, Западная, Широкая, Комсомольская), город Шопоков (улицы Новоаларчинская, Некрасова, Лермонтова, Победы);
- 10.00-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошары);
- 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Крупской);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Крупское (улицы Мира, 40 лет Киргизии, Садовая, Московская, Советская), Толок (улица Восточная), Беловодское (улица Ленина), Александровка (улица Почтовая);
Жайылский РЭС
- 8.30- 17.00 — город Кара-Балта (улицы Кирова, 89-113, 108-148; Спортивная, 1-15; Свердлова, 73), села Кызыл-Дыйкан (улицы Московская, Мамбеталиева);
- 13.00-17.00 — село Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская, Горького, Центральная, Комсомольская);
Панфиловский РЭС
- 8.00-17.00 — село Чалдыбар;
Кантский РЭС
- 8.00-17.00 — села Новопокровка (улица Токтогула), Ак-Кудук, Хун-Чи, Милянфан;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чуй (улица Советская).
2Ошская область
- 9.00-18.00 — города Кызыл-Кия (микрорайоны 13-й, 14-й, 15-й, «Восток», «Восток-2», «Жин-Жиген»), Ош (улицы Тилеке Баатыра, Озгон), сельские управы Тоо-Моюн, Сары-Могол, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Нура, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Кок-Жар, Жаны-Ноокат.