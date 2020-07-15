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Общество

16 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Оскон-Ордо», села Виноградное, Полевое, Привойное, Кок-Жар (улица Арпачиева), Степное (улицы Артезианская, Степная, Новостройка), Лебединовка (проспект Победы), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чон-Жар, Малая Шалта, Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Степная, Крупской, Школьная, Гагарина, Лавровых, Ключевая, Пригородная, Заводская, Колхозная, Мира, Восточная, Фрунзе, Садовая, Свердлова, Репина), Манас (улицы Пионерская, Зеленая, Западная, Широкая, Комсомольская), город Шопоков (улицы Новоаларчинская, Некрасова, Лермонтова, Победы);
  • 10.00-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошары);
  • 8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Крупской);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Крупское (улицы Мира, 40 лет Киргизии, Садовая, Московская, Советская), Толок (улица Восточная), Беловодское (улица Ленина), Александровка (улица Почтовая);

Жайылский РЭС

  • 8.30- 17.00 — город Кара-Балта (улицы Кирова, 89-113, 108-148; Спортивная, 1-15; Свердлова, 73), села Кызыл-Дыйкан (улицы Московская, Мамбеталиева);
  • 13.00-17.00 — село Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская, Горького, Центральная, Комсомольская);

Панфиловский РЭС

  • 8.00-17.00 — село Чалдыбар;

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улица Токтогула), Ак-Кудук, Хун-Чи, Милянфан;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чуй (улица Советская).
2
Ошская область
  • 9.00-18.00 — города Кызыл-Кия (микрорайоны 13-й, 14-й, 15-й, «Восток», «Восток-2», «Жин-Жиген»), Ош (улицы Тилеке Баатыра, Озгон), сельские управы Тоо-Моюн, Сары-Могол, Сары-Таш, Уч-Добо, Алай, Нура, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Кок-Жар, Жаны-Ноокат.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159584/
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