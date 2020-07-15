16 июля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — жилмассив «Оскон-Ордо», села Виноградное, Полевое, Привойное, Кок-Жар (улица Арпачиева), Степное (улицы Артезианская, Степная, Новостройка), Лебединовка (проспект Победы), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Чон-Жар, Малая Шалта, Новопавловка (улицы Гоголя, Ала-Арчинская, Северная, Степная, Крупской, Школьная, Гагарина, Лавровых, Ключевая, Пригородная, Заводская, Колхозная, Мира, Восточная, Фрунзе, Садовая, Свердлова, Репина), Манас (улицы Пионерская, Зеленая, Западная, Широкая, Комсомольская), город Шопоков (улицы Новоаларчинская, Некрасова, Лермонтова, Победы);

10.00-17.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошары);

8.30-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Крупской);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Крупское (улицы Мира, 40 лет Киргизии, Садовая, Московская, Советская), Толок (улица Восточная), Беловодское (улица Ленина), Александровка (улица Почтовая);

Жайылский РЭС

8.30- 17.00 — город Кара-Балта (улицы Кирова, 89-113, 108-148; Спортивная, 1-15; Свердлова, 73), села Кызыл-Дыйкан (улицы Московская, Мамбеталиева);

13.00-17.00 — село Полтавка (улицы Коминтерна, Партизанская, Горького, Центральная, Комсомольская);

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 — село Чалдыбар;

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Новопокровка (улица Токтогула), Ак-Кудук, Хун-Чи, Милянфан;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улица Советская).

2 Ошская область Ошская область