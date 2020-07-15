С начала пандемии в Кыргызстане сократилось число доноров крови, но при этом потребность в ее компонентах сохранилась. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора Республиканского центра крови Айганыш Сатыбалдиева.

По ее словам, ранее в среднем ежедневно кровь сдавали около 150 человек. «Сегодня — около 50. Этого количества недостаточно. В день в компонентах крови нуждается около 150-200 пациентов. Большая потребность в свежезамороженной плазме для больных с тяжелыми формами пневмонии», — отметила Айганыш Сатыбалдиева.

Она добавила, что в центре соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования для недопущения заражения коронавирусной инфекцией.

«Перед регистрацией в пункте сортировки проводят краткий опрос доноров и посетителей на наличие симптомов коронавирусной инфекции. В здание пропускают не более пяти человек одновременно. В помещениях каждые три часа проводят влажную уборку, проветривание и другие мероприятия. Забор крови проводят одноразовыми инструментами», — сказала заместитель директора.

Прием доноров осуществляется с 8.00 до 14.00 в рабочие дни (включая субботу) по адресу: город Бишкек, проспект Айтматова, 6. Телефон регистратуры: 0312541918.