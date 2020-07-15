Число зараженных коронавирусом в мире превысило 13,2 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 219 тысяч 563. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 13 миллионов 290 тысяч 153 человека. Больше всего зараженных в США (3 миллиона 431 тысяча 574), Бразилии (1 миллион 926 тысяч 824), Индии (906 тысяч 752), России (738 тысяч 787), Перу (333 тысячи 867), Чили (319 тысяч 493), Мексике (311 тысяч 486), Южной Африке (298 тысяч 292) и Великобритании (292 тысячи 931).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 7,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 145 тысяч 824 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 577 тысяч 980. По сравнению с данными на утро понедельника показатель вырос на 5 тысяч 552 человека. В том числе в США скончались 136 тысяч 466 человек, Бразилии — 74 тысячи 133, Великобритании — 45 тысяч 53, Мексике — 35 тысяч 327 и Италии — 34 тысячи 984.

В Кыргызстане зарегистрировали 11 тысяч 977 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 61 тысяча 755, Узбекистане — 14 тысяч 85, Таджикистане — 6 тысяч 643.