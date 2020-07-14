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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Внебольничной пневмонией заболел экс-министр молодежи Алиясбек Алымкулов

Внебольничной пневмонией заболел экс-министр молодежи Алиясбек Алымкулов. Об этом на брифинге сообщил полпред Таласской области Марат Мураталиев.

По его словам, бывший чиновник находился на лечении в стационаре в Бакай-Атинском районе.

«Вчера Алиясбек Алымкулов выписался из больницы. В каждом районе открыты стационары. Мы проводим разъяснительную работу среди населения, говорим об опасности самолечения. Сейчас ажиотажа нет, ситуация стабильная. Сегодня при гостинице «Интурист» мы откроем еще один дневной стационар», — сказал Марат Мураталиев.

Он добавил, что сотрудники Финансовой полиции через день проверяют аптеки и проводят профилактическую работу для того, чтобы фармацевты не завышали цены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159380/
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