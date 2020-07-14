В 80 процентах случаев госпитализированные в стационары Бишкека — это тяжелобольные с диагнозом «внебольничная пневмония». Об этом сообщил главный врач Национального госпиталя Акылбек Усупбаев.

По его данным, в Нацгоспитале развернуты 450 койко-мест и три COVID-центра: 130 коек — в Республиканском научном центре урологии, 120 — в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны, 200 — в нейрохирургическом корпусе, где сейчас проходят лечение около 500 человек и есть реанимация на 29 койко-мест.

В 80 процентах случаев это тяжелые больные с диагнозом «внебольничная пневмония». Акылбек Усупбаев

Профессор также отметил, что в настоящее время 140 сотрудников госпиталя находятся на больничном листе, из них 35 человек — с положительными тестами на коронавирус. Из отпуска отозваны другие работники.

«Сейчас в нашей больнице очень напряженная обстановка с санитарами, дезинфекторами, и я очень прошу откликнуться всех небезразличных людей, которые могут прийти к нам работать. Приглашаю также врачей и медицинских сестер, гарантирую им оплату и решение вопроса о проживании», — призывает коллег главврач Национального госпиталя.