ДУМК решило предоставить свои здания для стационаров и обсерваций

Духовное управление мусульман Кыргызстана готово предоставить для обсервации здания 29 учебных заведений, где есть 1 тысяча 416 мест. Об этом говорится в обращении верховного муфтия Максат ажы Токтомушева.

По его словам, ранее для приема больных с коронавирусной инфекцией передано семь помещений.

«В поддержку населения во время пандемии в дни Рамазана муфтият, областные казыяты с помощью спонсоров раздали продуктов на сумму 37 миллионов сомов. Кроме того, вся собранная сумма фитр-садака в размере 11 миллионов сомов направлена на поддержку малоимущих семьей», — отметил муфтий.

Максат ажы Токтомушев выразил благодарность медикам страны и призвал граждан к строгому соблюдению санитарных норм.

«Мы с народом. У нас более 100 учебных заведений, 3 тысячи мечетей. Сейчас предлагаем 29 учебных помещений, но если будет необходимость, готовы отдать для обсервации все здания», — сказал он.