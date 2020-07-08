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Общество

В странах СНГ могут появиться города трудовой доблести. И Бишкек?

Совет Межпарламентской ассамблеи СНГ принял постановление «О присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе МПА.

По ее данным, документ одобряет практику присвоения национальными решениями государств — участников Содружества почетного звания «Город трудовой доблести» городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

В документе отмечено, что это делается в ознаменование 75-летия Победы в целях сохранения общей исторической памяти о героизме народов бывшего СССР и противодействия фальсификации истории.

«Парламентарии стран Содружества уверены, что введение в практику присвоения такого почетного звания станет данью памяти труженикам тыла, которые своим доблестным трудом приближали Победу. Благодаря их самоотверженности в короткие сроки экономика СССР была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную Армию всем необходимым», — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2020 году в России вступил в силу Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». В постановлении от 29 июня совет Межпарламентской ассамблеи СНГ рекомендует парламентам государств-участников рассмотреть возможность использования этой законодательной практики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158656/
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