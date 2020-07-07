В Кыргызстан из-за пандемии вернулись больше 20 тысяч граждан

С момента вспышки COVID-19 из зарубежных стран возвратили более 20 тысяч кыргызстанцев. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра иностранных дел Нурлан Ниязалиев.

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По его словам, в процесс вовлечены все посольства, генеральные консульства и другие учреждения КР, которые работают круглосуточно.

«Большую помощь и поддержку оказывают диаспоры, объединения соотечественников и обычные граждане», — сказал он.

Чиновник отметил, что в ближайшее время ожидается возвращение граждан из ОАЭ, Стамбула, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и Минска.