Скончалась известная журналистка радио «Азаттык» Бюбюкан Досалиева

В Бишкеке скончалась известная журналистка Бюбюкан Досалиева. Она умерла вчера, 5 июля, по предварительным данным, от коронавирусной инфекции.

«Кыргызское культурное сообщество, журналистика и сообщество «Азаттык» понесли невосполнимую утрату. 5 июля стало известно, что журналист Бюбюкан Досалиева скончалась в возрасте 62 лет от внезапной болезни», — сообщили коллеги.

Бюбюкан Досалиева была также кандидатом политических наук. Ранее работала на ОТРК и в телекомпании «Сары Озон Чуй».

24.kg выражает соболезнования семье и близким Бюбюкан Досалиевой.