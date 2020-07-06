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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Скончалась известная журналистка радио «Азаттык» Бюбюкан Досалиева

В Бишкеке скончалась известная журналистка Бюбюкан Досалиева. Она умерла вчера, 5 июля, по предварительным данным, от коронавирусной инфекции.

«Кыргызское культурное сообщество, журналистика и сообщество «Азаттык» понесли невосполнимую утрату. 5 июля стало известно, что журналист Бюбюкан Досалиева скончалась в возрасте 62 лет от внезапной болезни», — сообщили коллеги.

Бюбюкан Досалиева была также кандидатом политических наук. Ранее работала на ОТРК и в телекомпании «Сары Озон Чуй».

24.kg выражает соболезнования семье и близким Бюбюкан Досалиевой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158382/
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